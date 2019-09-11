03 Октября 2020
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Экономика В России
ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

Полисы ОСАГО подешевели для легковых машин

С начала текущего года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%.

По данным Банка России, основная причина снижения цены — январское расширение тарифного коридора. Сейчас ОСАГО в среднем обходится российским автолюбителям в 5,3 тыс. руб. Вместе с ним подешевели и страховые полисы КАСКО — в среднем на 5,4%.

К концу июня в среднем за ОСАГО жители страны платили по 5,1 тыс. руб., в августе — 5,3 тыс. Снижение цен регулятор связывает с распространением франшиз и усеченных программ страхования. Кроме того, страховщики пытаются переманить к себе низкоубыточных клиентов, сообщают "Известия".  

Как сообщалось ранее, запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15%.

Как заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до двух миллионов рублей не может не сказаться на тарифах.

По его словам, "прирост будет незначительным, но заметным".

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Полисы ОСАГО подешевели для легковых машин

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Теги: ОСАГО, тарифы, страховка



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