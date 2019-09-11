Впервые за пять лет госдолг России опустился ниже ноля

Чистый государственный долг РФ опустился ниже нуля.

Это произошло впервые с 2014 года. Ликвидные активы федеральных властей, регионов и внебюджетных государственных фондов превысили госдолг в широком понимании впервые за пять лет. По последним данным, чистые активы расширенного правительства составили 1,25% от прогнозного ВВП этого года.

Это значит, что Россия потенциально может погасить все свои долги с помощью депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках. Однако наращивание резервов отражается на развитии экономики страны. Так, за первое полугодие ВВП увеличился всего на 0,7 процентов в годовом выражении, сообщает РБК.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по темпам роста ВВП России в текущем году - с 1,6 до 1,2%.

Прогноз на 2020 год остался на прежнем уровне - 1,5%. Также аналитики прогнозируют, что инфляция в РФ составит 4,6% в 2019 году и 4% в следующем, сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch также пересмотрело прогноз по росту ВВП России в 2019 году.

Прогноз ухудшен с 1,5% до 1,2%. Аналитики опираются на низкие показатели первого квартала. Однако в Fitch не исключили, что показатель может быть снова пересмотрен из-за изменения методологии Росстата. В агентстве по-прежнему ожидают ускорения роста ВВП до 1,9% в 2020 и 2021 годах.

За несколько дней до этого Всемирный банк также обновил свой прогноз по росту ВВП России. Там считают, что в текущем году показатель вырастет лишь до 1,2%. Изменения прогноза связаны со снижением нефтедобычи.