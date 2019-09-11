Автомобили могут подорожать до 2 процентов

Повышение утилизационного сбора, которые коснуться некоторых категорий автомобилей, может превысить 120%.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, индексация "обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля". "Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5–2%",— сказал министр.

По предварительным данным, ставки утильсбора могут вырасти с 1 января 2020 года. Как ожидается, в среднем этот показатель увеличится на 80%, по легковым автомобилям — на 110%. Как ожидают эксперты, после этого автомобили подорожают на в 2–4%, сообщает "Коммерсант".

Год назад сообщалось о том, что Минпромторг РФ планирует ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. При этом основные параметры указанного утилизационного сбора будут обсуждаться совместно с Минприроды. Тогда сообщалось о том, что документ поступил на согласование в ведомство и будет рассмотрен в установленном порядке.

Тем временем, в России падают продажи новых автомобилей. Основной причиной является снижение реальных доходов россиян.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, с 1 июля текущего года министерство продлило господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.

На это дополнительно выделено 10 млрд руб. - 6 млрд руб. из них пойдут на социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в рамках льготного автокредитования и 4 млрд рублей - на льготный лизинг коммерческой техники.

Как считают в Минпромторге, это позволит дополнительно продать более 75 тыс. единиц техники до конца года.