03 Октября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2016) | Фото: censor.net.ua

Трамп пошутил про свою прическу

Американский президент Дональд Трамп похвастался своей прической.

Во время в Северной Каролине глава Белого дома пошутил, что она лучше, чем у большинства его сверстников. Выступая перед своими сторонниками, глава государства заявил, что ради выступления в более удобном месте был готов даже стоять под дождем и промочить свои волосы.

"Это мои волосы. Может быть, они не очень, но я скажу, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста", — заявил Трамп, сообщает Lenta.ru.

Ранее в США раскрыли тайну необычной прически президента Дональда Трампа. Как оказалось, это - результат процедуры по пересадке волос, рассказал журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь Трампа Иванку в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри".

"Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", - пишет Вулф в книге, выдержки из которой приводит The New York Post.

"Что касается цвета, то она часто рассказывает смешную историю. Его причина в средстве Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается цвет. Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд", - сообщает журналист.

По данным издания, процедура против облысения, к которой прибегнул Трамп, предполагает удаление облысевшего участка кожи головы и подтягивание на его место более волосистой части.

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Трамп пошутил про свою прическу

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Теги: Трамп, США, президент



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