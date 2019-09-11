Шведский ученый предложил употреблять человеческое мясо

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд выступил в пользу рациона из человеческой плоти.

Как считает ученый, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.

Табу против каннибализма, по словам Содерлунда, со временем могут измениться, если люди попробуют это новое блюдо. На вопрос, готов ли он лично пробовать человеческую плоть, профессор сказал, что он открыт для этой идеи.

Однако он также предложил в качестве альтернативы "более реальные" варианты, такие как поедание домашних животных и насекомых, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Россельхознадзора предрек, что населению придется питаться кузнечиками. Такое заявление сделал Сергей Данкверт. Он сообщил, что экономические тенденции указывают на растущее расслоение общества, которое, по мнению главы ведомства, неизбежно приведет к расслоению по доступу к привычной пищи. "Кто-то, возможно, будет есть то, что сделано из кузнечиков, а кто-то — из российской говядины", — отметил Данкверт.

Чтобы этого не произошло, надо либо в течение ближайших 30 лет перейти к коммунизму, либо готовится к пище из насекомых. Поскольку первое кажется уж совсем невероятным, то придется смириться с мыслью о питании кузнечиками, считает глава ведомства.

При этом глава Россельхознадзора напомнил, что в России "есть еще, как минимум, 40 млн га пашни, которые могут давать дополнительно минимум 150 млн т зерна". По его словам, дополнительную прибыль можно будет получить, отказавшись от применения ГМО, избыточного количества антибиотиков и пестицидов. Это приведет к лидерству в выращивании органически полезной продукции.