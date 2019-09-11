Белый дом: найдена замена Болтону

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарльз Капперман.

Он является заместитель Джона Болтона, который ранее ушел в отставку.

Об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли. Капперману 68 лет. В 1980-х годах он работал в администрации президента США Рональда Рейгана. Заместителем Болтона Капперман стал в январе текущего года, сообщает РБК.

Напомним, президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, об этом он написал в Твиттере.

"Его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку", - написал Трамп.

Напомним, Болтон был назначен на эту должность 1,5 года назад. Он был известен своими громкими заявлениями. Например, в августе этого года он обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя пятого поколения.