В Краснодаре вынужденно сел рейс Москва - Анталья

Лайнер авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Москва - Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара.

Самолет приземлился в 22:07. По предварительным данным, причиной посадки борта стала техническая неисправность.

На борту находились 215 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в начале сентября рейс Москва - Ереван совершил экстренную посадку в Тбилиси. Экстренная посадка была связана с техническими проблемами, после устранения которых самолет продолжил полет в Москву.

Проблемы касались системы электроснабжения.