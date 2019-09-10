Apple представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Apple представила свои последние новинки с тройной камерой - iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, говорится на сайте компании.

На внешний вид новые гаджеты почти не отличаются от своих "меньших собратьев". Они сделаны с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, также есть вырез под фронтальную камеру.

Корпус айфона выполнен из стекла и стали.

Главная "фишка" - модули камеры, всего их три: основной с широким углом обзора, сверхширокоугольный и зум-объектив с трехкратным модулем.

Стоимость аппаратов пока неизвестна.