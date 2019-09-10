03 Октября 2020
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iPhone 11 Pro и 11 Pro Max (2019) | Фото:ios.gadgethacks.com

Apple представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Apple представила свои последние новинки с тройной камерой - iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, говорится на сайте компании.

На внешний вид новые гаджеты почти не отличаются от своих "меньших собратьев". Они сделаны с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, также есть вырез под фронтальную камеру.

Корпус айфона выполнен из стекла и стали.

Главная "фишка" - модули камеры, всего их три: основной с широким углом обзора, сверхширокоугольный и зум-объектив с трехкратным модулем.

Стоимость аппаратов пока неизвестна.

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Apple представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

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Теги: Apple, iPhone, айфон



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Ранее 30.09.2019 10:35 Мск В российских официальных магазинах Apple полностью разобрали новые iPhone 11

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