03 Октября 2020
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Политика В России Украина
Владимир Соловьев (2015) | Фото: Накануне.RU

Российский телеведущий прокомментировал желание террориста Сенцова вернуться в Крым на танке

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского террориста Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

"О.Сенцов, простой режиссер", - написал Соловьев в телеграм-канале.

Напомним, Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках". При этом он попросил не воспринимать его слова буквально.

На вопрос, готов ли он, как ранее Надежда Савченко, съездить в ДНР ради освобождения пленных, Сенцов ответил: "Как и в Крым, только на танке".

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Российский телеведущий прокомментировал желание террориста Сенцова вернуться в Крым на танке

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Теги: Украина, Олег Сенцов, Крым, танк, Владимир Соловьев



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