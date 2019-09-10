Российский телеведущий прокомментировал желание террориста Сенцова вернуться в Крым на танке

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского террориста Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

"О.Сенцов, простой режиссер", - написал Соловьев в телеграм-канале.

Напомним, Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках". При этом он попросил не воспринимать его слова буквально.

На вопрос, готов ли он, как ранее Надежда Савченко, съездить в ДНР ради освобождения пленных, Сенцов ответил: "Как и в Крым, только на танке".