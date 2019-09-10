03 Октября 2020
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Рефтинская ГРЭС, уголь, вагон (2015) | Фото: Накануне.RU

Руководство РЖД одобрило снижение цен на транспортировку угля

По просьбе властей Кузбасса руководство РЖД приняло решение снизить тарифы на перевозку угля на юг к морским портам, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что объемы перевозок угля этим летом выросли почти на 30%.

Был введен понижающий коэффициент на транспортировку угля. 60% от всех общероссийских запасов этого вида топлива добывают именно на Кузбассе.

В РЖД отметили, что такое летнее решение было не напрасным - после анализа ситуации за июль-август эксперты убедились в том, что объемы перевозок выросли, и это несомненный плюс для российской экономики.

Такая же проблема стоит сейчас и по перевозке зерна. В августе этого года бизнесмены в Курганской области просили вице-премьера российского правительства Антона Силуанова о снижении тарифа на перевозку зерна до южных портов. Глава Минфина пообещал разобраться в этой теме.

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Руководство РЖД одобрило снижение цен на транспортировку угля

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Теги: Кузбасс, уголь, транспортировка, РЖД, цена



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