Руководство РЖД одобрило снижение цен на транспортировку угля

По просьбе властей Кузбасса руководство РЖД приняло решение снизить тарифы на перевозку угля на юг к морским портам, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что объемы перевозок угля этим летом выросли почти на 30%.

Был введен понижающий коэффициент на транспортировку угля. 60% от всех общероссийских запасов этого вида топлива добывают именно на Кузбассе.

В РЖД отметили, что такое летнее решение было не напрасным - после анализа ситуации за июль-август эксперты убедились в том, что объемы перевозок выросли, и это несомненный плюс для российской экономики.

Такая же проблема стоит сейчас и по перевозке зерна. В августе этого года бизнесмены в Курганской области просили вице-премьера российского правительства Антона Силуанова о снижении тарифа на перевозку зерна до южных портов. Глава Минфина пообещал разобраться в этой теме.