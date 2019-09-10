Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

В высшем эшелоне американской власти произошли серьезные кадровые перестановки - президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, об этом он написал в Твиттере.

Трамп отметил, что еще вчера сообщил Болтону о своем решении.

"Его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку", - написал Трамп.

Напомним, Болтон был назначен на эту должность 1,5 года назад. Он был известен своими громкими заявлениями. Например, в августе этого года он обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя пятого поколения.