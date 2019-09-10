Автор «Ротонды» Карпенко льёт грязь на Петербург по заказу спикера ЗакС Макарова

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Санкт-Петербург
скрин, соцсети, карпенко, беглов (2019) | Фото:скрин, соцсети

Автор «Ротонды» Карпенко льёт грязь на Петербург по заказу спикера ЗакС Макарова

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в России прошёл единый день голосования, в рамках которого были выбраны главы сразу 16 регионов, в том числе и губернатор Санкт-Петербурга. Более 64% жителей Северной столицы отдали свои голоса в пользу врио губернатора Александр Беглова. Эту победу можно расценивать как итог 11 месяцев работы Александра Дмитриевича во главе городского правительства.

«Ротонда» - рупор антигубернаторской пропаганды

Убедительная победа свидетельствует о популярности Беглова в городе, однако в местных политических элитах нашлись и те, кого новый руководитель не устраивает. Об этом можно судить по многочисленным заказным статьям в соцсетях, направленных на попытку дискредитировать работу главы города в глазах петербуржцев. Так, агрессивную антигубернаторскую информационную кампанию ведёт Telegram-канал «Ротонда», где практически ежедневно публикуются материалы, в которых упоминается Александр Беглов, непременно в негативном контексте.

Например, 5 сентября было опубликовано совершенно абсурдное сообщение, в котором «Ротонда» раскритиковала решение губернатора не спешить с вводом в работу станций метро «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская». Политтехнологи Беглова настоятельно рекомендовали ему открыть станции метро накануне выборов для усиления поддержки среди населения. Но при проверке выполненных работ глава города обнаружил ряд недоработок и дал указание рабочим исправить ситуацию в течении двух недель, запустив метро в тестовом режиме. Выходит так, что «Ротонда» раскритиковала Беглова за то, что он не стал рисковать безопасностью петербуржцев ради набора политических очков. Такая позиция противоречит логике и здравому смыслу.

Зацикленность Карпенко

Интересно, что «Ротонда» не является анонимным Telegram-каналом, его ведут журналистки Ксения Клочкова и Мария Карпенко. Последняя особо примечательна. Карпенко уже не первый месяц ведёт свою борьбу против Беглова, причём не только с помощью «Ротонды». Так, в качестве автора «Новой газеты» она написала 12 статей, в 7 из них речь идёт о деятельности губернатора Петербурга, неизменно в негативном ключе.

скрин, соцсети, карпенко, беглов(2019)|Фото:скрин, соцсети

В качестве другой площадки для своей антигубернаторской пропаганды Карпенко пыталась использовать издание «Коммерсантъ», где, по большому счёту, и началась её профессиональная деятельность. Но там редакция не позволила использовать журналистке служебное положение для продвижения личных интересов. Более того, глава издания Владимир Желонкин принял решение уволить Карпенко после того, как она сосредоточилась на «Ротонде».

По словам Желонкина, то, чем стала заниматься его экс-сотрудница в соцсетях больше нельзя было считать журналистикой. Она стала активисткой, потеряв столь необходимую для любого журналиста беспристрастность.

Таинственный покровитель Карпенко из ЗакС

Как видно на примерах «Комммерсанта» и «Новой газеты», позиция Карпенко никак не была связана с редакционной политикой. Вся работа по дискредитации Беглова была в интересах исключительно самой Карпенко. В то же время, крайне маловероятно, что Мария начала эту работу по собственной инициативе, с губернатором её ничто не связывает, а значит у её очернительных статей есть конкретный заказчик.

В субботу, 7 сентября, «Ротонда» опубликовала очередную статью об Александре Беглове. Мало того, что сам материал оказался очередным вбросом, так и опубликован он был в день тишины, когда запрещена любая агитация, будь она за или против кандидатов.

скрин, ротонда, беглов(2019)|Фото:скрин, ротонда

Будучи опытным журналистом, специализирующимся на политике, Карпенко просто не могла не знать об этом правиле. То есть, она сознательно нарушила закон, что теперь грозит ей административным разбирательством.

На следующий день после противозаконной публикации Мария с утра первым делом отправилась в Законодательное Санкт-Петербурга. В составе городского парламента нет тех, о ком пишет активистка, зато именно там работает Вячеслав Макаров, перед которым, видимо, необходимо было отчитаться и получить новые инструкции.

скрин, соцсети, карпенко(2019)|Фото:скрин, соцсети

В городе депутат известен своей строительной монополией, а Петроградский район он превратил практически в личную вотчину. Пользуясь служебным положением, он отдал все ключевые районные места своим родственникам, друзьям и сослуживцам.

Главным оружием Макарова стала информация – фейки, вбросы, псевдорасследования и прочая грязь. Всё было направлено на дискредитацию Беглова в глазах петербуржцев накануне выборов. Очевидно, что все остальные претенденты на губернаторский пост не имели ни должного управленческого опыта, ни высокого авторитета в городе, и их Макаров с лёгкостью бы смог подмять под себя.

Для воплощения своего плана в жизнь депутат использовал сразу несколько крупных городских изданий, а некоторые из «рупоров пропаганды» были созданы с нуля, в их числе и канал «Ротонда» Марии Карпенко. Именно в такой связке жёсткая антигубернаторская позиция Карпенко становится понятной – она действует в интересах того, у кого действительно есть конфликт с Бегловым. А судя по тому, что Карпенко в своей антигубернаторской деятельности не побоялась нарушить закон, Макаров отлично стимулирует её деятельность, вполне возможно, финансово.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Автор «Ротонды» Карпенко льёт грязь на Петербург по заказу спикера ЗакС Макарова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выборы губернатора санкт-петербурга, карпенко, беглов, макаров, ротонда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети