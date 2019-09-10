Автор «Ротонды» Карпенко льёт грязь на Петербург по заказу спикера ЗакС Макарова

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в России прошёл единый день голосования, в рамках которого были выбраны главы сразу 16 регионов, в том числе и губернатор Санкт-Петербурга. Более 64% жителей Северной столицы отдали свои голоса в пользу врио губернатора Александр Беглова. Эту победу можно расценивать как итог 11 месяцев работы Александра Дмитриевича во главе городского правительства.

«Ротонда» - рупор антигубернаторской пропаганды

Убедительная победа свидетельствует о популярности Беглова в городе, однако в местных политических элитах нашлись и те, кого новый руководитель не устраивает. Об этом можно судить по многочисленным заказным статьям в соцсетях, направленных на попытку дискредитировать работу главы города в глазах петербуржцев. Так, агрессивную антигубернаторскую информационную кампанию ведёт Telegram-канал «Ротонда», где практически ежедневно публикуются материалы, в которых упоминается Александр Беглов, непременно в негативном контексте.

Например, 5 сентября было опубликовано совершенно абсурдное сообщение, в котором «Ротонда» раскритиковала решение губернатора не спешить с вводом в работу станций метро «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская». Политтехнологи Беглова настоятельно рекомендовали ему открыть станции метро накануне выборов для усиления поддержки среди населения. Но при проверке выполненных работ глава города обнаружил ряд недоработок и дал указание рабочим исправить ситуацию в течении двух недель, запустив метро в тестовом режиме. Выходит так, что «Ротонда» раскритиковала Беглова за то, что он не стал рисковать безопасностью петербуржцев ради набора политических очков. Такая позиция противоречит логике и здравому смыслу.

Зацикленность Карпенко

Интересно, что «Ротонда» не является анонимным Telegram-каналом, его ведут журналистки Ксения Клочкова и Мария Карпенко. Последняя особо примечательна. Карпенко уже не первый месяц ведёт свою борьбу против Беглова, причём не только с помощью «Ротонды». Так, в качестве автора «Новой газеты» она написала 12 статей, в 7 из них речь идёт о деятельности губернатора Петербурга, неизменно в негативном ключе.

В качестве другой площадки для своей антигубернаторской пропаганды Карпенко пыталась использовать издание «Коммерсантъ», где, по большому счёту, и началась её профессиональная деятельность. Но там редакция не позволила использовать журналистке служебное положение для продвижения личных интересов. Более того, глава издания Владимир Желонкин принял решение уволить Карпенко после того, как она сосредоточилась на «Ротонде».

По словам Желонкина, то, чем стала заниматься его экс-сотрудница в соцсетях больше нельзя было считать журналистикой. Она стала активисткой, потеряв столь необходимую для любого журналиста беспристрастность.

Таинственный покровитель Карпенко из ЗакС

Как видно на примерах «Комммерсанта» и «Новой газеты», позиция Карпенко никак не была связана с редакционной политикой. Вся работа по дискредитации Беглова была в интересах исключительно самой Карпенко. В то же время, крайне маловероятно, что Мария начала эту работу по собственной инициативе, с губернатором её ничто не связывает, а значит у её очернительных статей есть конкретный заказчик.

В субботу, 7 сентября, «Ротонда» опубликовала очередную статью об Александре Беглове. Мало того, что сам материал оказался очередным вбросом, так и опубликован он был в день тишины, когда запрещена любая агитация, будь она за или против кандидатов.

Будучи опытным журналистом, специализирующимся на политике, Карпенко просто не могла не знать об этом правиле. То есть, она сознательно нарушила закон, что теперь грозит ей административным разбирательством.

На следующий день после противозаконной публикации Мария с утра первым делом отправилась в Законодательное Санкт-Петербурга. В составе городского парламента нет тех, о ком пишет активистка, зато именно там работает Вячеслав Макаров, перед которым, видимо, необходимо было отчитаться и получить новые инструкции.

В городе депутат известен своей строительной монополией, а Петроградский район он превратил практически в личную вотчину. Пользуясь служебным положением, он отдал все ключевые районные места своим родственникам, друзьям и сослуживцам.

Главным оружием Макарова стала информация – фейки, вбросы, псевдорасследования и прочая грязь. Всё было направлено на дискредитацию Беглова в глазах петербуржцев накануне выборов. Очевидно, что все остальные претенденты на губернаторский пост не имели ни должного управленческого опыта, ни высокого авторитета в городе, и их Макаров с лёгкостью бы смог подмять под себя.

Для воплощения своего плана в жизнь депутат использовал сразу несколько крупных городских изданий, а некоторые из «рупоров пропаганды» были созданы с нуля, в их числе и канал «Ротонда» Марии Карпенко. Именно в такой связке жёсткая антигубернаторская позиция Карпенко становится понятной – она действует в интересах того, у кого действительно есть конфликт с Бегловым. А судя по тому, что Карпенко в своей антигубернаторской деятельности не побоялась нарушить закон, Макаров отлично стимулирует её деятельность, вполне возможно, финансово.