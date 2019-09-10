На Урале все спокойно. Власти регионов УрФО отчитались Цуканову о прошедших кампаниях

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел совещание, посвященное итогам единого дня голосования. В нем приняли участие замгенпрокурора Юрий Гулягин и заместители губернаторов регионов Урала, отвечающих за реализацию внутренней политики. Обсудили итоги выборов в уральском округе, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе прошло 467 кампаний, отметил во вступительном слове полпред, самая низкая явка - в Свердловской и Тюменской областях, самая высокая - в Курганской и Челябинской. Это Цуканов связал с тем, что в регионах выбирали губернаторов.

"Для Текслера и Шумкова победы - начало пути, избиратели дали им аванс. Лидерство в думах - за "Единой Россией" с результатом 78,9%. Мандаты получили различные партии", - сказал Цуканов.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько рассказал, что результаты выборов признали все участники. В области довыбрали по одному депутату Госдумы и ЗакСо, 39 муниципальных депутатов. Итог: 32 депутата или 78% - ЕР, 100% в Верхней Салде. Это улучшило результаты прошлых выборов. В целом выборы прошли чисто. Явка ниже, те регионы, где выбирают губернатора, явка традиционно выше.

Глава избиркома Свердловской области Владимир Русинов рассказал, что в регионе работали 517 участков, всего могли голосовать 605 тыс. уральцев. "Заранее проголосовали на севере области 919 избирателей. Дополнительно ездил транспорт из отдаленных городов. Были голосовавшие на дому. По системе "Мобильный избирателей" голосовали 2,5 тыс. избирателей. Досрочно на выборах а ЗакСо сделали свой выбор 872 избирателя. В регионе работал 301 КОИБ в 15 городах, во многих - впервые. Всего за день поступило пять жалоб, из них одна - на выборах в Госдуму. Голослвание прошло в спокойной обстановке", - сказал он.

В Курганской области нарушений также не было. Жители Кургана, Шадринска и еще 24 городов в единый день голосования могли выбрать, какие общественные места надо отремонтировать. В день выборов было три заявления, они в работе. 52 % избирателей Кургана голосовали с помощью КОИБов. Не было ни одного сообщения об оспаривании результатов.

"Прошедшие выборы - репетиция госдумской кампании. Понятно, что Курган и Тюмень - разные по возможностям города, но надо учесть ошибки", - сказал Цуканов.

Замгубернатора Тюменской области Сергей Сарычев заявил, что в регионе гонка шла за 191 мандат.

"Все выборы признаны действительными. Явка - 20,3%. Это объясняется тем, что довыборы не всегда интересны. Конкурс на довыборах в облдуму - четыре человека на место. Всего из 191 мандата 162 получила "Единая Россия", ЛДПР-11, КПРФ-10, самовыдвиженцы - четыре, СР - три, "Коммунисты России" - один", - сказал Сарычев.

В Челябинской области явка составила 45,14%. Высокую явку власти объясняли тем, что Алексей Текслер (всего он получил 813 тыс. 853 голоса) часто ездил по региону, встречался с людьми. В день голосования была одна жалоба об отсутствии избирателя в списках.

Заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов отметил, что на окружных выборах явка составила 26,7%, на местных - 37%. Все прошло спокойно. Было 15 жалоб, все отработаны. На Ямале явка составила 34,61%, в Салехарде - 42%. Два проекта, которыми привлекали избирателей, - возможность высказаться на участке о том, какие траты должны быть прописаны в бюджете, а также шанс поучаствовать в разработке идентичности "Я - ямалец". Из 71 мандата 65 получили "единороссы". Комиссии получили 10 жалоб от коммунистов, в том числе одна - от персека КПРФ Елены Кукушкиной, сказал прокурор Ямала Александр Герасименко. Нарушений не нашли. Две жалобы поступили уже после выборов. "Говорят, у них украли голоса. Проверим", - сказал Герасименко.

Заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин сказал, что основная часть жалоб связана с подкупом избирателей и незаконной агитацией. "Партиям надо проанализировать выборную кампанию. Из докладов мы услышали, что особо жалоб не было. Выборы прошли на высоком уровне. Благодарю за это глав избиркомов и силовиков", - сказал Цуканов.