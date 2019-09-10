Китайский премьер Ли Кэцян посетит Россию ради укрепления двусторонних связей

Премьер-министр КНР Ли Кэцян 16 – 18 сентября посетит Россию. Ожидается, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как отмечает издание Global Times, визит политика призван способствовать дальнейшему укреплению стратегических отношений двух стран.

Визит пройдёт в год семидесятилетия установления дипотношений между РФ и КНР. Кроме того, в ходе визита Пекин будет координировать усилия с Москвой на фоне идущей торговой войны с США.

Сейчас в российско-китайском товарообороте ведущее место занимает энергетика. Тогда как, например, торговлю сельскохозяйственной продукцией сдерживают различные стандарты и карантинные мероприятия.

По мнению китайских аналитиков, визит Ли Кэцяна поможет решить некоторые из этих проблем и поспособствовать развитию двусторонней торговли.