Победителем конкурса на должность министра промышленности Южного Урала стал Павел Рыжий

Павел Рыжий стал победителем конкурса на должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В настоящий момент кандидатура Рыжего проходит согласование в Минпромторге РФ.

Напомним, в августе глава региона Алексей Текслер объявил открытый конкурс на пост министра промышленности. В нем могли принять участие граждане РФ старше 18 лет, имеющие высшее образование и обладающие необходимыми профессиональными данными. 23 человека приняли участие в конкурсе.

Павел Рыжий до 2012 года занимал пост вице-губернатора Челябинской области по социальным вопросам, в июле 2015 года был назначен на пост первого замминистра регионального минэкономразвития. Однако в июне 2016 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной отставки стали высказывания чиновника о "Стратегии 2020", которую он назвал "сладким сном, не имеющим отношения к жизни".