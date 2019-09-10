02 Октября 2020
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Политика Челябинская область
рыжий павел анатольевич заместитель губернатора челябинской области (2012) | Фото: Накануне.ru

Победителем конкурса на должность министра промышленности Южного Урала стал Павел Рыжий

Павел Рыжий стал победителем конкурса на должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В настоящий момент кандидатура Рыжего проходит согласование в Минпромторге РФ.

Напомним, в августе глава региона Алексей Текслер объявил открытый конкурс на пост министра промышленности. В нем могли принять участие граждане РФ старше 18 лет, имеющие высшее образование и обладающие необходимыми профессиональными данными. 23 человека приняли участие в конкурсе.

Павел Рыжий до 2012 года занимал пост вице-губернатора Челябинской области по социальным вопросам, в июле 2015 года был назначен на пост первого замминистра регионального минэкономразвития. Однако в июне 2016 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной отставки стали высказывания чиновника о "Стратегии 2020", которую он назвал "сладким сном, не имеющим отношения к жизни".

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Победителем конкурса на должность министра промышленности Южного Урала стал Павел Рыжий

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Теги: министр промышленности, Алексей Текслер, конкурс, Павел Рыжий,



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