В Тюмени мужчина упал с высоты 14 этажа

Сегодня днем в Тюмени на ул. Николая Гондатти обнаружили тело мужчины без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, по данному факту начата доследственная проверка. Следователи устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.

Назначена судмедэкспертиза, проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.

По предварительным данным, мужчина упал с высоты 14 этажа жилого дома.