На зауральском предприятии придумали технологию производства пропантов путем очистки дождевой воды

На шадринском предприятии "Технокерамика" придумали как "безотходно" использовать дождевую воду.

Там сделали новую систему сбора ливневых стоков - вода по лоткам собирается в специальной емкости, а затем после очистки поступает на производство и вновь испаряется. Именно поэтому над территорией завода постоянно видно облако пара.

"Это технология производства пропантов. Мокрый помол сырья требует большого количества воды, которая затем выпаривается", - сообщили Накануне.RU на предприятии.

На проект, приобретение оборудования и строительство системы потрачено более 27 млн руб. Ежесуточно система перерабатывает 1,2 тыс. кубометров воды.