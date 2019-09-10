Россия стала лидером по генерации вирусов и других угроз для Android

Наибольшее число мобильных угроз для Android обнаруживается в России (16%), Иране (15%) и на территории Украины (8%). Таковы данные исследования антивирусной компании ESET.

Проанализировав деятельность злоумышленников и популярные схемы атак, эксперты пришли к выводу, что количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось, однако доля действительно опасных образцов вредоносного ПО заметно возросла.

Так, число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом 68% обнаруженных уязвимостей являются критически опасными для нормального функционирования смартфонов и планшетов на Android, либо для безопасности личных данных пользователей. Этот показатель значительно выше, чем был в прошлом году.

Одним из самых распространенных видов мобильных угроз остаются вымогатели.