02 Октября 2020
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Общество За рубежом
Tesla Тесла автопилот (2019) | Фото:nbcboston.com

В США мужчина уснул за рулем беспилотника Tesla и ехал по оживленной трассе

Опасный инцидент зафиксировал американец на автомагистрали штата Массачусетс. Мужчина водитель и его пассажирка спали, в то время как автопилот автомобиля Tesla взял управление на себя. Заметивший безумцев водитель пытался разбудить их, сигналя рядом с "Теслой", но безуспешно.

По словам Дака Рэндалла, опубликовавшего видео в соцсетях, автомобиль двигался со скоростью около 55-60 миль в час (порядка 95 км в час). "Я глазам своим не мог поверить, в голове не укладывалось, что кто-то может спать за рулем и ехать! У этого парня голова опустилась к рулю, я был в шоке", - описывает увиденное мужчина.

Несмотря на широкое распространение беспилотников во всем мире, производители и разработчики ПО для них никогда не пилотируют автомобили без водителей (или как в данном случае – со спящим водителем), готовых в любой момент взять управление на себя, на дорогах общего пользования. Использование автопилота без контроля пока является запрещенным. ДТП со смертельным исходом с участием беспилотников уже были.  

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В США мужчина уснул за рулем беспилотника Tesla и ехал по оживленной трассе

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Теги: tesla, беспилотник, водитель



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