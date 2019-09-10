Закон об импичменте президента Украины может быть отменен: Рада приняла его с явным нарушением

Принятый сегодня Верховной радой Украины закон об импичменте президента был принят с нарушением регламента, что вызвало резкую критику ряда депутатов.

Вначале за законопроект проголосовали в первом чтении - и его поддержали 337 депутатов. После этого спикер Рады Дмитрий Разумков сразу заявил о вынесении закона на окончательное голосование. И его поддержали только 245 депутатов "Слуги народа". Все остальные фракции отказались поддерживать законопроект в целом, так как это нарушает регламент.

Бывший вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что большинство просто унизило Раду.

"Если вы сегодня будете так принимать все другие поправки, то мы обращаемся к украинцам: парламента не существует, это не просто зеленый принтер и зеленый ксерокс, а это просто приставки к зеленой кнопке и микрофону", – эмоционально заявила она с трибуны.

В свою очередь, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев напомнил, что нынешняя оппозиция, когда была властью, сама постоянно нарушала регламент и не стеснялась этого. Его слова вызвал аплодисменты однопартийцев.

Однако закон действительно принят с нарушениями. Согласно регламенту, если хоть один депутат возражает, законопроект не может ставиться сразу на окончательное голосование. А возражала вся оппозиция.

Депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар написала в Facebook, что "если так будет дальше, в зале останется одна фракция, и будет штамповать то, с чем жить всем нам". Ее коллега Артур Герасимов заявил, что правящая партия нарушила регламент "прямо и осознанно".

Таким образом, "Слуга народа" пошла на сознательное нарушение, чтобы побыстрее принять "рейтинговый" закон. Это значит, что он может быть отменен.

Ранее Накануне.RU сообщало, что и закон о снятии депутатской неприкосновенности, хотя там не было такого явного нарушения, был принят не совсем законно и может быть отменен в будущем.