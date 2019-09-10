Фальсификации оппозиции на выборах-2019: фейки, «карусели» Врански и фальшивые карты нарушений

Единый день голосования, прошедший по всей стране 8 сентября, ознаменовался огромным количеством провокаций со стороны оппозиционных деятелей, пытавшихся всеми силами дискредитировать избирательный процесс в России. Эти выборы запомнятся массовыми попытками вбросов фейковых видеороликов о нарушениях на избирательных участках, фальшивыми «картами» нарушений и прочими попытками обмана общественности.

Одним из самых распространенных инструментов либеральных фейкометов стало распространение «липовых» видеороликов, якобы сделанных на петербургских избирательных участках. На них публике показывали, как на разных участках откровенно вбрасывают кипы бюллетеней. Однако чуть позже выяснилось, что все эти видео сняты задолго до выборов в разное время, в разных регионах. Так, вброс на УИК №69 Петербурга был датирован 2018 годом. Фейковое видео о мнимых фальсификациях на 1047-м участке было сделано по аналогичному сценарию. Ролик, призванный доказать мошенническую схему на УИК №1808, и вовсе сняли в 2016 году в Нижнем Новгороде. Городской избирком подтвердил все эти данные.

Стоит отметить и достаточно популярное видео о вбросе на одном из избирательных участков, якобы снятое неравнодушным очевидцем. Автор этого «труда» клялся, что видел все произошедшее своими глазами. Однако внимательные пользователи вспомнили, что уже видели точно такую же картинку три года назад. Правда, происходило это не в Петербурге, а в Республике Дагестан.

Вполне очевидно, что такие вбросы были призваны лишь создать необходимый эмоциональный фон у доверчивой публики.

Традиционно основным поводом для громких криков о фальсификациях стали всевозможные «нарушения» на самих избирательных участках. Здесь либеральные активисты придирались абсолютно по любому поводу, а если он не находился – просто его выдумывали. Так, на УИК №1518 сотрудников избиркома обвинили чуть ли не в подкупе из-за того, что те раздавали календарики. Подозрительные бюллетени были замечены на УИК №2092. Сакральный принцип тайного голосования якобы нарушили на избирательном участке №932. Все эти «нарушения» позже были опровергнуты, однако некоторые колебания общественности организовать все-таки удалось.

Корреспонденты издания «Невские новости» лично проверили целый ряд нарушений, о которых сообщали оппозиционеры. Так, один из репортеров издания посетил избирательный участок на Васильевском острове, чтобы разобраться с некими «моряками-контрактниками, голосовавшими без соответствующих документов». Председатель УИК №134, где было выявлено это вопиющее «нарушение», пояснил, что никаких нарушений избирательного регламента зафиксировано не было. А моряки, о которых сообщили активисты, оказались курсантами расположенного неподалеку училища, имеющими полное право голосовать.

Кроме того, на распространении фейковых историй о нарушениях попался кандидат в мундепы Иван Злобин. Он рассказал, что лично снял на камеру вброс избирательных бюллетеней в УИК №1627. Корреспондент «Невских новостей», прибывший на место событий, выяснил, что никаких доказательств этого нарушения нет, а председатель данного участка заверил, что в течение всего дня обстановка была спокойной и никаких сомнительных происшествий замечено не было. Аналогичный фейк развеял председатель УИК №145.

Оппозиционные активисты не стеснялись «креативить». Так, один из них сообщил о пропаже урны для бюллетеней на избирательном участке №1345. Прибывший на участок сотрудник «Невских новостей» своими глазами убедился, что все урны на месте, и поразился изобретательности и творческому подходу оппозиционеров в своих выдумках.

Также примечателен эпизод о вбросе нескольких бюллетеней в 4-м округе города Пушкин. Действительно, на видео мужчина бросает в урну сразу несколько бюллетеней. Оппозиционные СМИ моментально подхватили это «резонансное» событие, доказывающее, по их мнению, фальсификации на выборах. Однако чуть позже сам герой «скандального» ролика пояснил, что пришёл голосовать вместе с супругой-инвалидом и лишь отнес и бросил в урну ее бланки вместе со своими. Эту информацию подтверждают камеры внутреннего наблюдения.

Стоит вспомнить и о других популярных байках либеральной тусовки. В этом году, как и ранее, активно тиражировалась теория о «подвозе» ангажированных избирателей на участки. Так, несколько Telegram-каналов активно продвигали 17-секундное видео, на котором зафиксирован некий микроавтобус с людьми, якобы приехавший на 53-ий участок. Видео обрывается на 17-й секунде. По версии автора ролика, в этот момент у него выбили телефон. Однако на поверку оказалось, что видео длится на минуту дольше и его просто обрезали, чтобы придать нужный окрас. Кроме того, выяснилось, что снято оно было совершенно в другой локации. А участницами этого «подвоза» и вовсе оказались пенсионерки-хористки, не имевшие отношения к выборам.

На избирательном участке №105 либеральные СМИ пытались выдать 30 человек за «подвоз», так как, по их мнению, такое неимоверное количество людей не могло оказаться на территории УИКа одновременно. Чуть позже выяснилось, что в большинстве своём «толпу» составляли местные моряки, пришедшие проголосовать всей командой, так как их судно вскоре отплывало.

Особого внимания заслуживают фальсификации так называемого движения «Голос», признанного в РФ иностранным агентом. Доподлинно известно, что данная организация финансируется Госдепом США. Более того, в «Голосе» гордятся такими связями, заявляя о них в открытую. Возникает вполне логичный вопрос – какие цели преследуют ставленники Вашингтона? Вопрос, разумеется, риторический.

Основной проект «Голоса» - так называемая «карта нарушений» - является интерактивным сервисом, фиксирующим нарушения на избирательных участках города в онлайн-режиме. Также на «карте» отображается и конкретное место, где якобы произошёл инцидент. Днем 8 сентября на «карте» значилась внушительная цифра нарушений – более 150 штук. Большая часть из них была отмечена в Центральном районе Петербурга. Однако, проведя журналистское расследование, удалось выяснить, что многие «нарушения» были зафиксированы совсем на других участках, но проставлены именно в Центральный район, чтобы можно было говорить об их массовости. Также оказалось, что сами «нарушения» не сопровождались какими-либо доказательствами, а модераторы сервиса просто публиковали любые данные, которые к ним поступали от пользователей. Вполне возможно, что многие из «нарушений» попросту выдумывались.

Очевидно, что «Голос» - лишь инструмент американского правительства, которому сильно не нравятся российские власти. Они уже не в первый раз пытаются проникнуть в электоральные процессы нашей страны.

Петербургский общественник и либеральный активист Красимир Врански тоже не сидел «сложа руки», а готовился продвигать своих друзей из «Яблока» на грядущих выборах. Так, незадолго до Единого дня голосования в соцести «ВКонтакте» появились объявления о наборе активистов в инициативную группу для «борьбы с партией власти». Всем неравнодушным обещали по 5 тысяч рублей за пару часов «борьбы». Позже выяснилось, что волонтерам предстояло посетить несколько избирательных участков, оставив там свой голос за указанных кандидатов от партии «Яблоко». Однако организаторы «карусели» оказались слишком алчными. Когда набранные в Сети активисты пришли в место сбора накануне выборов, координатор сообщил, что его «кинули», и теперь вместо 5 тысяч рублей он может предложить лишь 1,5 тысячи. В ответ на ожидаемые претензии собравшихся он предложил им жаловаться напрямую организатору всего процесса Красимиру Врански. Тот, в свою очередь, пытался откреститься от участия в данном мероприятии, однако делал это настолько неубедительно, что мало у кого остались сомнения в его причастности к данному эпизоду.