В Зауралье создают муниципальные округа: начнут с самых депрессивных районов

В Курганской области стартует масштабная реорганизация муниципалитетов, это повлечет за собой создание так называемых муниципальных округов. Они будут образованы на базе районных центров.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Зауралье, такая реформа позволит избавиться от части чиновников в администрациях поселков и сельских депутатов.

Начнется реформа с двух самых депрессивных районов - Макушинского и Петуховского. Основные мероприятия по реорганизации стартуют уже в октябре этого года.

До конца 2019 года все муниципальные округа в регионе должны быть сформированы.

Отмечается, что сельские чиновники в основном низкоквалифицированные сотрудники, да и отношения между сельскими депутатами и главами администраций часто рождают конфликты.

Сейчас на территории Зауралья зарегистрировано 393 муниципальных образования, входящих в составы 24 муниципальных районов, а также два городских округа.