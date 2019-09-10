В Тазовском районе отца будут судить за изнасилование дочери

В Тазовском районе 36-летнего жителя одного из сел будут судить за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямалу.

По информации следствия, в июле пьяный мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь. О произошедшем девочка рассказала матери, а та, в свою очередь, обратилась за помощью в правоохранительные органы. Обвиняемого по ходатайству следствия заключили под стражу. Свою вину мужчина признал.

"В отношении потерпевшей проводятся реабилитационные мероприятия, в том числе проведена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза с целью выяснения наступления вредных последствий для ее психического состояния в результате совершенного преступления. Девочке оказывается психологическая помощь", - сообщили в региональном СУ СК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.