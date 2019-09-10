02 Октября 2020
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Экономика Сибирский ФО В России
Владимир Путин, Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области на 163 млн руб

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил президенту РФ Владимира Путина о принятых банком решениях, призванных облегчить положение жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения.

По словам Грефа, будут реструктурированы 535 кредитов на сумму более 163 млн рублей.

Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будут рассмотрены в ближайшее время, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, идет работа по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим. Также Греф рассказал о планах строительства за счет средств банка инфекционного отделения Тулунской больницы.

Напомним, ранее Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги по кредитам пострадавшим от наводнения жителям регионов Иркутской области.

В ходе совещания по поводу ликвидации последствий паводка президент указал, что Сбербанк на такие просьбы откликается неохотно. Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с руководством банка.

Сразу после критики президента Греф приехал в Иркутскую область и провел встречу с губернатором региона Сергеем Левченко. Он пообещал рекстуруктурировать кредиты местным жителям и организовать поездку на курорты в Крым и Краснодарский край для детей из пострадавших от наводнения семей.

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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области на 163 млн руб

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Теги: сбербанк, кредиты, иркутская область



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