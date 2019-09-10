В Екатеринбурге внесли поправки в порядок проведения опроса горожан, не менявшийся с 2006 года

Сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы приняли поправки в положение, регламентирующее порядок проведения опроса граждан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметил в своем докладе руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, опрос является оптимальной формой, позволяющей учитывать позицию горожан по ключевым вопросам, поэтому должен отвечать всем современным требованиям. По его словам, прошлое положение о порядке проведения опроса принималось еще в 2006 году и в дальнейшем подвергалось лишь незначительным техническим изменениям.

"Проект предполагает следующие изменения: возможность проведения голосования не только по месту жительства, но и в специальных пунктах. Второе - депутатам предоставляется возможность утверждения формы опросного листа. Третье - списки участников не составляются заранее, что исключает риски оборота персональных данных граждан. Кроме того, редакция содержит ряд корректировок, направленных на унификацию понятий и терминов. Таким образом, принятие изменений во многом позволит самим депутатам определять ключевые правила опросной процедуры", - пояснил Захаров.

В результате активного обсуждения депутаты согласились с предложениями и поддержали предлагаемые поправки в действующее положение, которое регламентирует порядок проведения опроса граждан в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что опрос горожан по выбору места под храм святой Екатерины пройдет 12-13 октября. Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к депутатам с предложением еще раз оценить все проекты: три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса жители Екатеринбурга выберут один из них.