Сотрудники ГИБДД Зауралья будут массово останавливать водителей и проверять у них наличие административных штрафов

В Зауралье инспекторы ГИБДД проверят водителей на наличие неоплаченных административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

С 10 по 12 сентября на территории региона пройдет операция "Должник", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Полицейские будут массово останавливать водителей и проверять их по водительскому удостоверению.

Главная цель таких рейдов - взыскание неоплаченных штрафов за административные правонарушения и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов.