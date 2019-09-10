Сотрудники ГИБДД Зауралья будут массово останавливать водителей и проверять у них наличие административных штрафов
В Зауралье инспекторы ГИБДД проверят водителей на наличие неоплаченных административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
С 10 по 12 сентября на территории региона пройдет операция "Должник", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.
Полицейские будут массово останавливать водителей и проверять их по водительскому удостоверению.
Главная цель таких рейдов - взыскание неоплаченных штрафов за административные правонарушения и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов.