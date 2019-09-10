Герой России Дамир Юсупов рассказал, кто мог бы сыграть его в кино

Идея снять фильм о "чуде на кукурузе" появилась буквально в тот же день, что и само "чудо" – 15 августа самолет "Уральских авиалиний" успешно совершил аварийную посадку в поле с неработающими двигателями и убранными шасси. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили благодаря профессионализму пилотов, позже им было присвоено звание Героев России.

И вот теперь выяснилось, кого сам главный герой этой истории – командир воздушного судна Дамир Юсупов – считает подходящим на роль себя. В программе "Вечерний Ургант" Юсупов заметил, что внешне на него очень похож российский актер Егор Бероев. Сходство пилота и актера ранее отмечали и пользователи сети.

Кстати, в американском фильме "Чудо на Гудзоне" пилота-героя Чесли Салленбергера, посадившего самолет на реку Гудзон, сыграл Том Хэнкс – он очень похож на своего прототипа.