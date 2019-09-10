На Южном Урале будут судить бывшего директора школы, который незаконно выписывал себе премии

В Кыштыме будут судить бывшего директора школы, обвиняемого в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2017-2018 гг. издавал приказы о премировании педагогического состава, незаконно включая в них себя как директора. Таким образом, он получил свыше 76 тыс. руб.

Кроме того, он издал приказ о выплате денежной премии учителю начальных классов и потребовал передать ему эти средства с формулировкой "на нужды школы". Деньги он потратил по своему усмотрению.