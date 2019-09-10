СК попросил о заочном аресте братьев Ананьевых

Басманный суд Москвы 10 сентября рассмотрит вопрос об аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в особо крупной растрате.

Следствие объявило братьев Ананьевых в международный розыск и подало в суд ходатайство об их заочном аресте, сообщает "Интерфакс".

На днях СМИ уже сообщали, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Ананьева.В пресс-службе банка уточнили, что заявление подано банком еще в 2018 году.

6 сентября Арбитражный суд Москвы арестовал личный самолет Алексея Ананьева. Меры были приняты в рамках взыскания банком 282,2 млрд руб. с братьев Ананьевых.

Под арестом оказались принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций в компании ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ" и деньги на банковских счетах. Также были запрещены все сделки с российской недвижимостью и четырьмя автомобилями бизнесмена.