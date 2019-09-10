В Кургане в очередной раз на месяц закрывают многострадальную улицу Куйбышева

В Кургане в очередной раз закрывают улицу Куйбышева - на этот раз от Кравченко до Блюхера.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", движение будет перекрыто с 8.00 11 сентября до 21.00 15 октября.

Причина - многочисленные провалы асфальта, вызванные аварийным состоянием канализационных сетей.

Сообщается, что из-за этого ремонта будет частично перекрыт перекресток улиц Бурова-Петрова и Куйбышева. В "Водном собзе" признаются, что проведение работ приведет к затруднению движения автомашин на этом участке.

Стоит отметить, что улица Куйбышева в Кургане на разных участках закрывается постоянно из-за многочисленных аварийных ситуаций на сетях. Горожане по этому поводу постоянно шутят в соцсетях, предлагая городским властям сделать улицу пешеходной и "не мучиться".