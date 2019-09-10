Обменянный украинец Кольченко признался в планировании поджога офиса "Единой России" в Крыму

Украинец Александр Кольченко, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, признал, что участвовал в планировании поджога офиса "Единой России" в Симферополе в апреле 2014 года. Об этом он сказал на совместной с "коллегой" по терроризму Олегом Сенцовым пресс-конференции в Киеве.

Напомним, Кольченко был арестован 16 мая 2014 года. А 25 августа 2015 года Северо-Кавказским окружным военным судом он был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В том же году украинский президент Петр Порошенко наградил его орденом за "мужество".

На пресс-конференции Кольченко заявил, что не знал, что здание находится в жилой зоне, и "накануне один парень ходил, чтобы посмотреть, нет ли там людей". Его оправдания, однако, выглядят не очень убедительно.

Кольченко, Сенцов и другие планировали взорвать мемориал Вечного огня и памятник Ленину в Симферополе на День Победы, а также поджечь офисы "Русской общины Крыма" и представительства "Единой России" в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года.