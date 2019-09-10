Поджегший себя пенсионер из Удмуртии скончался от полученных ожогов

Пенсионер Андрей Разин, ранее работавший в удмуртском университете и совершивший сегодня самосожжение, скончался от полученных ожогов (врачи диагностировали 100-процентный ожог тела), не приходя в сознание, передает телеканал "360".

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Республиканское управление СКР начало проверку ситуации. По некоторым данным, прежде чем облиться бензином и поджечь себя, Разин проводил одиночный пикет у здания Госсовета республики. Ранее он неоднократно выступал за сохранение преподавания и изучения удмуртского языка.

Удмуртский язык относится к финно-угорской группе, находится под угрозой исчезновения. Сегодня на нем разговаривают более 300 тыс. человек, ареал распространение – Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Пермский край, Кировская и Свердловская области.