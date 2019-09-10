Свердловское МВД подтвердило назначение генерала Мешкова новым руководителем Главка

В ГУ МВД России по Свердловской области официально подтвердили назначение нового руководителя.

Как сообщается на сайте свердловского Главка, должность занял генерал-майор полиции Александр Мешков. Владимир Миронов, последнее время исполнявший обязанности руководителя, назначен его заместителем.

До перевода на Средний Урал генерал Мешков работал начальником управления МВД России по Астраханской области. С сайта местного МВД уже убрали информацию о нем, но кто возглавил ведомство - не уточняется.

Напомним, прежний руководитель свердловского Главка Михаил Бородин покинул свой пост около года назад - его перевели на аналогичную должность в Воронежскую область.