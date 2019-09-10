02 Октября 2020
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Общество Курганская область
Целинное, дорога (2019) | Фото:kurganobl.ru

В одном из районов Зауралья сорвали сроки исполнения поручений Шумкова по благоустройству

Власти Целинного района Курганской области не выполняют поручения главы региона Вадима Шумкова. Местные чиновники наплевательски отнеслись к благоустройству территорий.

Деньги на все объекты были выделены в мае 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Местный парк "Победа", который входит в объекты благоустройства, сейчас зарос травой - на его реконструкцию было выделено 1,1 млн руб., однако никаких работ там даже не начиналось. Замглавы района Виктор Мартынов, курирующий сферу ЖКХ, "забил" на свои прямые обязанности и не организовал работы по благоустройству территорий.

Еще один брошенный объект - это сквер по улице Бухарова, где находятся памятные стелы. 544 тыс. руб. было выделено району на реконструкцию стелы революционеру Бухарову, однако на этом месте находятся кучи мусора и кусты.

В Почтовом переулке должны были за 200 тыс. руб. уложить щебень, однако работы проводились в дождь - из-за этого теперь на дороге едва видны следы щебня.

"По смете объектов района есть множество замечаний. Все поручения Вадима Шумкова находятся у нас на контроле и мы будем добиваться, чтобы жители Целинного пользовались нормальными дорогами, комфортно ощущали себя в парках и скверах и отправляли детей в отремонтированные школы", - отметил первый замглавы департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Андрей Борисов.

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В одном из районов Зауралья сорвали сроки исполнения поручений Шумкова по благоустройству

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Теги: Целинный район, смета, благоустройство, сроки, поручения, Вадим Шумков



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