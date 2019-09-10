02 Октября 2020
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Метрополитен Екатеринбурга, площадь 1905 года (2019) | Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Женщины смогут управлять поездами столичного метро с 2021 года

Женщины смогут стать машинистами поездов в московском метро с января 2021 года. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Система управления поездом метро кардинально изменилась, никаких тяжелых операций не совершается. Если женщин управляет самолетом, то и поездом метро сможет", - заявил Ликсутов.

Напомним, в августе 2019 года Минтруд России издал приказ, утверждающий новый перечень производств, на которых в России ограничивается труд женщин. И он оказался гораздо более коротким, чем прежний: вместо 456 запретных ранее для дам профессий в нынешнем осталась всего сотня.

Помимо машинисток электропоездов теперь могут появиться водительницы самосвалов и тракторов, большегрузных автомобилей. Женщины будут осваивать профессии боцмана, шкипера и матроса.

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Женщины смогут управлять поездами столичного метро с 2021 года

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Теги: машинист поезда, метро, москва, неженские профессии



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