02 Октября 2020
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Политика За рубежом
ПМЭФ, Роснефть (2018) | Фото: Накануне.RU

Вашингтон допустил введение санкций против "Роснефти" из-за Венесуэлы

Белый дом допускает введение санкций против госкорпорации "Роснефть" из-за торговли нефтью из Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

По его словам, Вашингтон на протяжении года наблюдает растущую зависимость венесуэльских властей и нефтяной компании PDVSA от российского правительства и "Роснефти".

"Перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву стал символом растущих связей Москвы и Каракаса", - цитирует РИА Новости Абрамса.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил “Роснефть” и ее руководство в покупке сырой нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.

В апреле нефтяная компания назвала откровенной ложью публикацию агентства "Рейтер" о том, что Венесуэла якобы обошла американские санкции и ведет продажи нефти через Россию. Сообщалось, что "Роснефть" хочет обратиться в правоохранительные органы "с целью пресечения противоправной деятельности" агентства на территории России.

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Вашингтон допустил введение санкций против "Роснефти" из-за Венесуэлы

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Теги: роснефть, венесуэла, санкции, сша



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