В Нижневартовске отремонтировали дороги, ведущие к школам, больницам и учреждениям спорта

В Нижневартовске подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По информации властей города, приоритет во время ремонтной кампании был отдан магистралям, ведущим к социальным объектам: учреждениям культуры, образования, спорта, здравоохранения. По словам замдиректора департамента ЖКХ администрации города Ирины Воликовской, при выборе участков дорог для ремонта учитывались результаты диагностики и дороги, которые примыкают или ведут к детским садам и школам являются вторым обязательным критерием.

"Единственное исключение – улица Индустриальная. Ее показатели были неудовлетворительными. Данная дорога попала в перечень по результатам диагностики. Кроме того, она является главной дорогой, ведущей в Нижневартовск. Поэтому было принято решение отремонтировать и ее", - сообщила замглавы.

Первой принятой в этом году дорогой стала улица Пермская - от улицы Мира до Интернациональной. Протяженность дороги составляет километр. Был заменен асфальт, сделаны бордюры, на пешеходных переходах уложена тактильная плитка, есть пандусы, выполнено поднятие колодцев и нанесена разметка.

Также Ирина Воликовская сообщила, что из 14 участков дорог восемь приняты. Шесть дорог находятся в работе.

"Улица Мира завершена, осталось нанести разметку. Ремонт идет на улице 60 лет Октября. Здесь устанавливают бордюр, и дальше будет выполнено асфальтирование. Улица Интернациональная также в работе. На одном участке выполняется укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона, на других – выполняют уклоны. Сроки известны, время есть", - добавила она.

Также в департаменте отметили, что реализация проекта очень важна для города, поскольку дороги, которые нуждаются в ремонте, выбирали вместе с жителями.

Добавим также, что Нижневартовская агломерация находится в "зеленой зоне" по выполнению всех запланированных проектом мероприятий. Это единственный город в автономном округе, который вместе с приведением в нормативное состояние дорог приводит улично-дорожную сеть в соответствие Национальным стандартам по безопасности. В 2019-2020 г. все дороги Нижневартовска будут приведены к минимальным требованиям Нацстандарта. Уже сейчас в городе снижается число очагов аварийности.