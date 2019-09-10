02 Октября 2020
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Митинг в Улан-Удэ, площадь Советов (2019) | Фото: youtube.com/Республика Бурятия

В Улан-Удэ продолжают требовать перевыборов мэра - задержания организаторов не помогли

Митинг на площади Советов в центре Улан-Удэ не прекращается. Силовики задержали блогера Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова. Обвиняемых в организации незаконного митинга вытащили прямо из машин, разбив окна.

Разбитая машина КПРФ, Улан-Удэ, площадь Советов(2019)|Фото: youtube.com/Республика Бурятия

Однако люди не разошлись. Вокруг разбитой машины КПРФ собравшиеся станцевали народный танец ёхор, скандируя требования освобождения задержанных и перевыборов мэра города.

ёхор, хоровод вокруг взорванной машины КПРФ в Улан-Удэ, площадь Советов(2019)|Фото: youtube.com/Республика Бурятия

Акцию посетил первый секретарь БРО КПРФ Вячеслав Мархаев, занявший второе место на прошедших в воскресенье выборах мэра города. Он рассказал собравшимся, что установил местонахождение Баира Цыренова – сейчас депутат Народного Хурала находится в отделе полиции Железнодорожного района, работает адвокат. Мер физического и психологического воздействия на него не оказывают. Дмитрий Баиров находился в Советском РОВД, ему оказана медицинская помощь.

Мархаев пообещал обеспечить защиту всем задержанным. Что касается задержанных сторонников шамана Александра Габышева, из-за которых началась стихийная акция вчера вечером, то Игорь К. отбывает 13 суток административного ареста, а Пётр Д. освобождён.

Однако люди на площади не расходятся, с импровизированной трибуны объявили, что акция будет бессрочной.

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В Улан-Удэ продолжают требовать перевыборов мэра - задержания организаторов не помогли

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Теги: Улан-Удэ, митинг, Бурятия



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