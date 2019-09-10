В Прикамье внесен на рассмотрение законопроект освобождающий ИП от оплаты услуг "мусорного" оператора

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

В Прикамье внесен на рассмотрение законопроект освобождающий ИП от оплаты услуг "мусорного" оператора

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес в заксобрание законопроект, освобождающий индивидуальных предпринимателей, работающих на дому, а также НКО, зарегистрированные в жилых помещениях, от оплаты услуг регионального оператора по обращению с ТКО, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из финансово-экономического обоснования, принятие проекта приведет к выпадающим доходам "Теплоэнерго" в сумме 151,6 млн руб. Эти деньги планируется выделить из краевого бюджета.

В первом чтении проект планируется рассмотреть на сентябрьском заседании.

Ранее первый заместитель правительства края Антон Удальев заявил, что федеральный закон предполагает, что договор с регоператором по вывозу ТКО должен заключить абсолютно каждый индивидуальный предприниматель. В связи с этим, сложилась ситуация при которой индивидуальные предприниматели, чье юридическое лицо зарегистрировано по месту жительства, оплачивают налог в двойном размере – как физические и юридические лица.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье внесен на рассмотрение законопроект освобождающий ИП от оплаты услуг "мусорного" оператора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: региональный оператор, мусорная реформа, максим решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.09.2019 13:37 Мск В Прикамье в первом чтении принят закон, освобождающий ИП от оплаты услуг "мусорного" оператора
Ранее 17.09.2019 15:31 Мск Проект, освобождающий прикамских предпринимателей от оплаты услуг "мусорного" оператора, будут дорабатывать

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети