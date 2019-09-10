В Прикамье внесен на рассмотрение законопроект освобождающий ИП от оплаты услуг "мусорного" оператора

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес в заксобрание законопроект, освобождающий индивидуальных предпринимателей, работающих на дому, а также НКО, зарегистрированные в жилых помещениях, от оплаты услуг регионального оператора по обращению с ТКО, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из финансово-экономического обоснования, принятие проекта приведет к выпадающим доходам "Теплоэнерго" в сумме 151,6 млн руб. Эти деньги планируется выделить из краевого бюджета.

В первом чтении проект планируется рассмотреть на сентябрьском заседании.

Ранее первый заместитель правительства края Антон Удальев заявил, что федеральный закон предполагает, что договор с регоператором по вывозу ТКО должен заключить абсолютно каждый индивидуальный предприниматель. В связи с этим, сложилась ситуация при которой индивидуальные предприниматели, чье юридическое лицо зарегистрировано по месту жительства, оплачивают налог в двойном размере – как физические и юридические лица.