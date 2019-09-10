Госдума нашла подтверждение фактов иностранного вмешательства в выборы в России

Комиссия Госдумы нашла подтверждение фактов иностранного вмешательства в ход российской избирательной компании. Об этом на первом заседании "осенней сессии" парламента сообщил депутат Василий Пискарев, передает корреспондент Накануне.RU.

Госдума сегодня официально приняла решение о создании комиссии для расследования вмешательства в выборы других государств. Председателем комиссии назначен Василий Пискарев. Первые заседания комиссии показали, что факты вмешательства все же были. В ряд ведомств - Роскомнадзор, Правительство Москвы - депутаты направили запросы с требованием предоставить информацию.

"Был приглашен принять в заседании комиссии посол США в России господин Хантсман но позже в интервью он заявил, что не получал нашего приглашения. Видимо в вязи с изменением адреса его офиса - мы выясняем", - сказал Пискарев.

По его словам, в ближайшее комиссия определится с датой заседания с его участием. В списке приглашенных - руководитель московского отделения радиостанции "Немецкая война". "Мы намерены выяснить, с какой целью в твиттере "Немецкой волны" были опубликованы призывы к жителям России выйти нанесанкционированную акцию протеста", - сказал Пискарев.

Пискарев заявил, что ряд зарубежных компаний вмешивались в ход выборов в единый день голосования. Материалы комиссия также изучит.

Итогом работы комиссии станет подготовка законов о противодействию внешнему вмешательству и защите суверенитета, а также доклад для ПАСЕ и ОБСЕ.