На Южном Урале местного жителя приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за убийство брата и бывшей сожительницы

Челябинский областной суд приговорил местного жителя, убившего из ревности брата и бывшую сожительницу, к 16 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщилив пресс-службе суда.

У подсудимого был длительный конфликт с братом из-за наследства и сожительство с его бывшей подругой. 20 июня пьяный мужчина проник в жилище потерпевшей, чтобы забрать свои вещи. Однако обнаружил ее с братом спящими на диване. Подсудимый взял нож и нанес более 40 ударов родственнику и порядка восьми женщине.

От полученных ранений они скончались на месте.

В суде мужчина признал вину в убийстве брата, но заявил, что не сожалеет.



