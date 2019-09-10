02 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале местного жителя приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за убийство брата и бывшей сожительницы

Челябинский областной суд приговорил местного жителя, убившего из ревности брата и бывшую сожительницу, к 16 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RUв пресс-службе суда.

У подсудимого был длительный конфликт с братом из-за наследства и сожительство с его бывшей подругой. 20 июня пьяный мужчина проник в жилище потерпевшей, чтобы забрать свои вещи. Однако обнаружил ее с братом спящими на диване. Подсудимый взял нож и нанес более 40 ударов родственнику и порядка восьми женщине.

От полученных ранений они скончались на месте.

В суде мужчина признал вину в убийстве брата, но заявил, что не сожалеет.


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На Южном Урале местного жителя приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за убийство брата и бывшей сожительницы

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Теги: убийство, суд, приговор,



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