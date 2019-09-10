На Южном Урале местного жителя приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за убийство брата и бывшей сожительницы
У подсудимого был длительный конфликт с братом из-за наследства и сожительство с его бывшей подругой. 20 июня пьяный мужчина проник в жилище потерпевшей, чтобы забрать свои вещи. Однако обнаружил ее с братом спящими на диване. Подсудимый взял нож и нанес более 40 ударов родственнику и порядка восьми женщине.
От полученных ранений они скончались на месте.
В суде мужчина признал вину в убийстве брата, но заявил, что не сожалеет.