В ФАС не верят в двухзначный прирост цен на авиабилеты с начала года

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поспорили с журналистами, которые интерпретировали данные Росстата. Так, у "Известий" получилось, что средняя стоимость перелета в эконом-классе российских авиакомпаний с января по август 2019 выросла на 24,1%. Это самый интенсивный рост с кризиса 2008 года.

Однако, в ФАС по-другому анализируют данные и отрицают двухзначный рост цен.

"ФАС в своем анализе отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях. По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - цитирует ТАСС представителя антимонопольной службы.

Напомним, ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта спрогнозировали рост цен на билеты в 9-10% по итогам года. Эта цифра не понравилась ФАС и ведомство пообещало проверить ассоциацию на предмет сговора. Между тем, по данным Минтранса России, цены в первом полугодии выросли на 7%.