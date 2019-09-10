02 Октября 2020
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Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

В ФАС не верят в двухзначный прирост цен на авиабилеты с начала года

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поспорили с журналистами, которые интерпретировали данные Росстата. Так, у "Известий" получилось, что средняя стоимость перелета в эконом-классе российских авиакомпаний с января по август 2019 выросла на 24,1%. Это самый интенсивный рост с кризиса 2008 года.
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Однако, в ФАС по-другому анализируют данные и отрицают двухзначный рост цен.

"ФАС в своем анализе отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях. По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - цитирует ТАСС представителя антимонопольной службы.

Напомним, ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта спрогнозировали рост цен на билеты в 9-10% по итогам года. Эта цифра не понравилась ФАС и ведомство пообещало проверить ассоциацию на предмет сговора. Между тем, по данным Минтранса России, цены в первом полугодии выросли на 7%.

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В ФАС не верят в двухзначный прирост цен на авиабилеты с начала года

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Теги: фас, рост цен, авиабилеты



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