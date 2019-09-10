Проверку организовали в Москве из-за объявления о продаже ребенка через мессенджер

В Москве следователи проводят проверку по факту распространения в мессенджере объявления о продаже человека, вероятно, ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по столице, 13 августа жителю столицы в группе "Реклама онлайн" одного из мобильных приложений пришло пять сообщений с предложением продажи человека.

К сообщениям была приложена фотография несовершеннолетнего ребенка.

В прошлом году в Москве следователи предъявили женщине обвинение в продаже своего ребенка.

33-летняя женщина разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка, 2017 года рождения.