IAAF отказал Чичеровой и Кривошапке в получении нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила фамилии ещё 11 российских легкоатлетов, получивших право выступать на международных легкоатлетических стартах 2019 года в нейтральном статусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В то же время в получении нейтрального статуса организация отказала 18 российским легкоатлетам. В том числе олимпийской чемпионке 2012 года в прыжках в высоту Анне Чичеровой и чемпионке мира 2013 года в эстафете 4 по 400 метров бегунье Антонине Кривошапке.

С полным списком можно ознакомиться на сайте ВФЛА. Напомним, что в настоящее время 129 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных стартах. Число спортсменов, получивших отказы от IAAF, возросло до 53.