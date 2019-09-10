02 Октября 2020
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Антонина Кривошапка (2017) | Фото: sovsport.ru

IAAF отказал Чичеровой и Кривошапке в получении нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила фамилии ещё 11 российских легкоатлетов, получивших право выступать на международных легкоатлетических стартах 2019 года в нейтральном статусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В то же время в получении нейтрального статуса организация отказала 18 российским легкоатлетам. В том числе олимпийской чемпионке 2012 года в прыжках в высоту Анне Чичеровой и чемпионке мира 2013 года в эстафете 4 по 400 метров бегунье Антонине Кривошапке.

С полным списком можно ознакомиться на сайте ВФЛА. Напомним, что в настоящее время 129 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных стартах. Число спортсменов, получивших отказы от IAAF, возросло до 53.

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IAAF отказал Чичеровой и Кривошапке в получении нейтрального статуса

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Теги: Международная ассоциация легкоатлетических федераций, лёгкоатлеты, нейтральный статус, спортсмены, список



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