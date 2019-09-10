02 Октября 2020
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карта, бесконтактная оплата (2019) | Фото:Накануне.RU

Первый российский дуальный банковский чип запускают в серийное производство

В ПАО "Микрон" заявили, что первый российский дуальный банковский чип для контактных и бесконтактных платежей в скором времени будет запущен в серийное производство.
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Известно, что разработкой микросхемы, поддерживающей стандарт HF, занимались специалисты АО "НИИМЭ". В июле этого года она получила сертификат АО "Национальная система платежных карт", который позволяет использовать ее в российской платежной системе "Мир".

Уточняется, что в основу нового чипа легли технологические нормы, соответствующие 180 нм. Результаты анализа показали, что созданная дуальная микросхема полностью отвечает всем требованиям по качеству, функциональности и безопасности, пишет ПолитЭксперт.

Ранее стало известно, что "Ростелеком" в скором времени предложит россиянам оплачивать покупки собственным лицом.

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Первый российский дуальный банковский чип запускают в серийное производство

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Теги: чип, карты, платежи, производство



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