Первый российский дуальный банковский чип запускают в серийное производство

В ПАО "Микрон" заявили, что первый российский дуальный банковский чип для контактных и бесконтактных платежей в скором времени будет запущен в серийное производство.

Известно, что разработкой микросхемы, поддерживающей стандарт HF, занимались специалисты АО "НИИМЭ". В июле этого года она получила сертификат АО "Национальная система платежных карт", который позволяет использовать ее в российской платежной системе "Мир".

Уточняется, что в основу нового чипа легли технологические нормы, соответствующие 180 нм. Результаты анализа показали, что созданная дуальная микросхема полностью отвечает всем требованиям по качеству, функциональности и безопасности, пишет ПолитЭксперт.

Ранее стало известно, что "Ростелеком" в скором времени предложит россиянам оплачивать покупки собственным лицом.