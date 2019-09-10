Названы условия, при которых Антипинский НПЗ может получить налоговые льготы

Находящийся в процедуре банкротства Антипинский НПЗ могут попытаться реанимировать очередными ударом финансового дефибриллятора. После череды кредитов, которые похоронили надежду любых инвесторов, кроме "Сбербанка", получить свои деньги, завод может рассчитывать на налоговые преференции со стороны властей. Пока это только идея губернатора, но, анализируя ее, эксперты уже упоминают "Корпорацию развития", которая, напитавшись бюджетными деньгами, не смогла дать те проекты, ради которых затевалась. Поэтому главное, уверены аналитики, не столько поддержка завода властями, сколько то, что последует за ней, – развитие образования ли, экономики или улучшение уровня жизни жителей региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее на пресс-конференции, предваряющей X Тюменский нефтегазовый форум, губернатор региона Александр Моор заявил, что область готова предоставить Антипинскому НПЗ льготы, если собственники решат модернизировать завод, - "у проекта есть перспективы развития". Речь идет о дополнительных инвестициях для более глубокой переработки продукта – в производство могут вложить порядка $1 млрд, хотя ранее глава "Сбербанка" Герман Греф просил у президента в пять раз больше"Мы со своей стороны готовы предоставить все необходимые льготы и любое административное содействие", - сказал глава региона. При этом на плановую мощность переработки нефти в 500 тыс. т завод выйдет до конца октября.

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Артем Зайцев рассказал Накануне.RU, что говорить о какой-либо сумме и о предоставлении НПЗ льгот рано.

"Насколько я знаю, Моор говорил о том, что регион готов помогать заводу для того, чтобы имеющиеся мощности заработали полностью. Если собственники решат расширяться, область готова в этом участвовать. Но не прямыми инвестициями, а привлечением новых инвесторов и укоренением старых. Об этом говорил губернатор, я считаю, это правильно", - сказал Зайцев.

Он привел слова бывшего главы региона, а ныне – главы минстроя Владимира Якушева, который в бытность губернатором говорил, что "для Тюменской области важнее любой инвестор, малый или большой".

"Эта работа продолжается, и я согласен с работой, которую в этом направлении делает Александр Моор. Но говорить о конкретной помощи заводу рано, диалога об этом еще нет. НПЗ имеет проблемы, и мы видим, что стороны заинтересованы, чтобы они разрешились как можно быстрее", - сказал Зайцев.

Его коллега Владимир Пискайкин полагает, что коммерческие банки "с удовольствием кредитуют подобные предприятия".

"У нас есть примеры, когда мы создавали государственные структуры, которые должны были деньги зарабатывать. "Корпорация развития", например. Опыт оказался не очень хорошим. Государственно-частного партнерства никто не отменял, но должен быть прописан регламент. Если область вкладывает деньги, то должны быть преференции. Для сельского хозяйства более дешевый бензин, например. Но если схема не сработает, кто ответит? Многие начнут говорить, почему им помогают, а нам – нет? "ЮТэйр" просит им помогать, но на всех же денег не хватит. Решением могут стать льготные кредиты в банках", - сказал политик.

Но надо вкладывать и бюджетные деньги, часть из которых остается свободной из-за профицита бюджета.

"Зачем деньги держать на счетах? Надо разделить ответственность и правильно вложить деньги в инфраструктуру или развитие нефтегазовой области. Тем более, речь идет о хорошем доходе. Относительно Антипинского НПЗ я бы говорил не о льготах, а о послаблении в том, что пока они не встали "на ноги", пусть меньше платят по счетам. Допустим, первые пять лет платят только проценты по кредитам, а потом – еще и основной долг. Гораздо эффективнее же получать по чуть-чуть, но постоянно, чем один раз, но все", - сказал Пискайкин.

Для бюджета области это будет выгодно.

"Важно, что власти получат взамен. Во-первых, это могут быть рабочие места. Во-вторых, где-то надо учить студентов нефтегазового университета. В-третьих, это производство из нефти. Надо уходить в глубинную переработку. У людей будет работа и неплохой заработок, они смогут покупать квартиры и так далее", - подытожил Пискайкин.

С ним солидарен депутат Иван Левченко – при обсуждении льгот для АНПЗ надо понимать, что регион получит за свои деньги.

"Мы должны из документов понять, что регион и горожане получат из инвестиций. Бывает, что никто толком объяснить не может, чем могут быть полезны вложения. Надо подождать, пока слова губернатора перерастут в реальные документы. Речь может идти о налоговых льготах на имущество, транспорт. В той ситуации, как сейчас – у завода, каждая сумма будет полезна, но надо смотреть конкретно. Там еще кредиторы между собой не разобрались – "Сбербанк" после назначения своего конкурсного управляющего получит все, что заработано, а остальные кредиторы пойдут мимо кассы", - сказал Левченко.

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Калачев полагает, что инвестиции заводу нужны, и они помогут развитию НПЗ.

"Поддержка заводу будет важна, особенно в плане рекапитализации, чтобы решить ситуацию с долгами. Высокая долговая нагрузка снижает эффективность работы НПЗ. Это судьба многих предприятий, которые замышлялись в хорошие времена в надежде на рост рынка. После 2014 года оказалось, что расти особо некуда, оборудование и валютные кредиты подорожали, плюс налоговый маневр в нефтегазовой области. Без внешней помощи из этой ситуации не выйти", - сказал Калачев.

Есть примеры и в других регионах, в частности, в Ростовской области.

"Антипинскому НПЗ помогут правительственные вливания, но ещё больше поможет прохождение через банкротство. Банкротится и уходит в небытие юрлицо, по остаточной стоимости предприятие продадут, имущественный комплекс перейдет к другому юридическому лицу и продолжит спокойно работать. Поскольку "Сбербанк" хочет не только обанкротить, но и что-то получить, в итоге нас ждет смешанный вариант", - сказал Калачев.