Минобороны России опровергло сообщения Reuters об ударах по Идлибу

Минобороны России назвало фейком сообщения Reuters о том, что российские боевые самолеты нанесли удар по зоне деэскалации в Идлибе, нарушив тем самым перемирие.

Ранее агентство распространило сведения, что российские самолеты якобы нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрад.

Однако, как подчеркивает военное ведомство в пресс-релизе, с началом действия 31 августа режима прекращения огня в этой зоне самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют.

1 сентября в Министерстве обороны России сообщили о жертвах и разрушениях в сирийской провинции Идлиб после авиационного удара США.

Удар был нанесен в нарушение всех договоренностей днем в субботу, 31 августа, в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая.