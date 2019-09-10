Сенцов собрался вернуться в Крым "на танках"

Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках". Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

При этом он попросил не воспринимать его слова буквально. На вопрос, готов ли он, как ранее Надежда Савченко, съездить в ДНР ради освобождения пленных, Сенцов ответил: "Как и в Крым, только на танке".

Он также сообщил, что будет жить в Киеве и еще не решил, будет ли участвовать в политической жизни Украины.

В целом он дал понять, что ненавидит Россию, которая для него является врагом, и призвал всех относиться к России так же.