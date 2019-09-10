02 Октября 2020
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москва аэропорт домодедово (2008) | Фото: Накануне.ru

В терминале внутренних линий Домодедово открылся новый атриум с зоной ожидания

Столичный аэропорт Домодедово увеличил терминал внутренних линий – здесь появился западный атриум с пространством для отдыха пассажиров и развития выставочных и коммерческих проектов. Общая площадь терминала выросла на 6,8 тыс. кв. м, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

В Домодедово отмечают, что проект реализован в рамках концепции Under One Roof - развитие единого терминала под одной крышей. По такому же принципу работает один из крупнейших транспортных узлов Европы - амстердамский аэропорт Схипхол.

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"Это зеркальное отражение восточного атриума, который мы открыли для международных рейсов. Благодаря проекту действующий аэровокзал обрел  гармоничный и завершенный вид, а у пассажиров появилось новое функциональное пространство для комфортного отдыха", – сказал директор московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

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Высота атриума – до 22 метров. Здесь сплошное остекление, которое позволяет освещать зал естественным светом. Уже работают автотерминалы заказа такси и покупки билетов на "Аэроэкспресс", медпункт, большая зона ожидания.

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В терминале внутренних линий Домодедово открылся новый атриум с зоной ожидания

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Теги: домодедово, внутренние линии, терминал, зона ожидания, атриум



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