В терминале внутренних линий Домодедово открылся новый атриум с зоной ожидания

Столичный аэропорт Домодедово увеличил терминал внутренних линий – здесь появился западный атриум с пространством для отдыха пассажиров и развития выставочных и коммерческих проектов. Общая площадь терминала выросла на 6,8 тыс. кв. м, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

В Домодедово отмечают, что проект реализован в рамках концепции Under One Roof - развитие единого терминала под одной крышей. По такому же принципу работает один из крупнейших транспортных узлов Европы - амстердамский аэропорт Схипхол.

"Это зеркальное отражение восточного атриума, который мы открыли для международных рейсов. Благодаря проекту действующий аэровокзал обрел гармоничный и завершенный вид, а у пассажиров появилось новое функциональное пространство для комфортного отдыха", – сказал директор московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

Высота атриума – до 22 метров. Здесь сплошное остекление, которое позволяет освещать зал естественным светом. Уже работают автотерминалы заказа такси и покупки билетов на "Аэроэкспресс", медпункт, большая зона ожидания.