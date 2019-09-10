Администрация Перми внесла в думу новую методику формирования тарифа на проезд

Администрация Перми внесла в думу новую методику формирования тарифа на проезд, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно тексту документа, порядок утверждения регулируемого тарифа обеспечивает защиту экономических интересов населения, ценовую доступность автомобильного и электрического транспорта общего пользования для всех слоев населения, социально-экономическую эффективность пассажирских перевозок путем установления баланса интересов населения, пользующегося услугами автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, перевозчиков и бюджета города Перми.

Проектом предусмотрено несколько видов проездных документов: на 30, 60, 90 поездок, а также безлимитный проездной на сутки, месяц, три месяца и год.

По информации Business Class, согласно этой методике экономически обоснованный тариф равен 26 рублям. После принятия проекта на пленарном заседании думы в сентябре администрация вынесет на рассмотрение депутатов именно эту величину тарифа, а не 28 рублей, как предполагалось раньше. При этом не исключено, что в ходе обсуждения с депутатским корпусом найдется возможность еще снизить базовую цену билета. Сообщается, что в ходе расчета стоимости проезда администрация оценила затраты на обновление транспорта.

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Накануне.RU сообщили, что говорить о стоимости проезда пока рано.

Напомним, первый проект "О порядке утверждения регулируемого тарифа, стоимости проездных билетов на перевозку пассажиров и багажа" был предложен в августе и в итоге остался нерассмотренным. По просьбе главы города Дмитрия Самойлова депутаты отложили рассмотрение этого вопроса до сентябрьского заседания.